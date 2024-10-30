Kolossos H Hotels 59-71 Karşıyaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda konuk olduğu Kolossos H Hotels'i 71-59 yendi.
Karşılaşmaya hücumda daha etkili başlayan Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika 37 saniye kala Russell'ın basketiyle 9 sayılık farka ulaştı: 16-7. Kalan bölümde rakibinin 7-0'lık serisine rağmen Karşıyaka periyodu 16-14 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Nelson'un 3 sayılık basketiyle 17-16 öne geçen Kolossos H Hotels, 13. dakikada farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 26-21. Russell ve Muhsin'in basketleriyle 29-27 öne geçen Karşıyaka, soyunma odasına 38-34 önde gitti.
Üçüncü periyoda McCollum ve Boutsiele'in basketleriyle başlayan Karşıyaka, hücumda düşük şut yüzdesiyle mücadele eden rakibi karşısında farkı açtı. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 20 sayı farkla 61-41 üstün tamamladı.
Ev sahibi ekibin 6-0'lık seriyle başladığı son periyotta üstünlüğünü koruyan Karşıyaka, müsabakadan 71-59 galip ayrıldı.
Türkiye'den gelen taraftarların yalnız bırakmadığı Karşıyakalı basketbolcular, müsabakadan önce dün vefat eden futbol şube başkanı Gökhan Şensan için üzerinde "Huzur içinde uyu, Gökhan Şensan" yazılı pankart açtı.
&NBSP;AVRUPA'DA 13 MAÇ SONRA DEPLASMANDA KAZANDI
Avrupa'da son deplasman galibiyetini 22 Aralık 2021'de Polonya'da Stal Ostrow Wielkopolski ekibi karşısında 86-69'luk skorla alan İzmir temsilcisi, dış sahada 13 maç aradan sonra kazandı.
Yeşil-kırmızılı ekip geçen sezon ev sahibi konumunda bulunduğu ve güvenlik gerekçesiyle Bosna Hersek'te oynadığı karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 98-87 yenmişti.