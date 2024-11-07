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Haberler Basketbol Türkiye 101-54 Romanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye 101-54 Romanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiği Romanya'yı 47 sayı farkla 101-54 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 20:52
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Türkiye 101-54 Romanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiği Romanya'yı 47 sayı farkla 101-54 yendi.

Müsabakayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yerinde takip etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 4. dakika içinde 10'a 5 üstünlük sağladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetlerle maça tutunan konuk ekip karşısında boyalı alanı iyi değerlendiren milliler, ilk çeyreği 25-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi giren Romanya, Ghita ve Armanu ile sayılar buldu ve 11. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 27-22. Çabuk toparlanan milliler, 12. dakikada McCovan ile farkı çift hanelere (32-22) çıkardı. Sevgi Uzun'un 16. dakikadaki turnikesiyle maçta ilk defa farkı 20 sayının üzerine (44-23) yükselten ay-yıldızlılar, 19. dakikada Tilbe Şenyürek ile farkı 31 sayıya taşıdı: 56-25. Türkiye, soyunma odasına 58-31 önde gitti.

Final periyoduna 78-41 üstün giren ay-yıldızlılar, parkeden 101-54 galip ayrıldı.

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