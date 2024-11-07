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Haberler Basketbol Alperen Şengün atıyor Houston kazanıyor!

Alperen Şengün atıyor Houston kazanıyor!

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 127-100 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, attığı 16 sayıyla takımının kazandığı galibiyette büyük rol oynadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 10:08
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Alperen Şengün atıyor Houston kazanıyor!

NBA Batı Konferansı'nda mücadele eden Houston Rockets'ın ve Türk Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Alperen etkili oyunu ile takımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Sezona art arda yaptığı double-double'larla hızlı bir başlangıç yapan Alperen bu sabaha karşı oynanan ve Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 127-100 yendiği maçta attığı sayılarla takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Maçta 16 sayı üreten yıldız basketbolcu 5 ribaund alıp, 4 de asist yaptı.

Bu sonuçla Rockets 8'inci maçında 5'inci galibiyetini alarak kendi konferansında 4'üncü sıraya yerleşirken, Alperen son 5 maçında 16,8 sayı, 7,4 ribaund 4,4 de asist ortalaması yakaladı.

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