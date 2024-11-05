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Haberler Basketbol

Nikah tazeledi

Efes ile Kia Türkiye arasında 10 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni düzenlendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Nikah tazeledi

Anadolu Efes ile Kia Türkiye arasında 10 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni düzenlendi. Fişekhane'de gerçekleştirilen törende Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Başantrenör Tomislav Mijatovic ile Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel açıklamalarda bulundu.

ÇOK ŞANSLIYIZ

Alper Yılmaz, "Çok şanslıyız. Kia gibi sektörünün lider markasının yanımızda olduğunu bilmek gücümüzü arttırıyor" diye konuştu. Can Ağyel, "Kia, spora yatırım yapan ve sporun bağlayıcı gücüne inanan bir marka" açıklaması yaptı. Mijatovic ise "Bu işbirliği oyuncularımızın motivasyonu artıyor" dedi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki taraf arasındaki anlaşma kapsamında Anadolu Efes, BSL ve THY Avrupa Ligi'nde KIA logolu formalarla mücadele edecek.

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