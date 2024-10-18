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Haberler Basketbol

Anadolu Efes 91 - 89 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague 4. hafta maçında Anadolu Efes, Olympiakos'u sahasında 91 - 89 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 22:18 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 22:31
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Anadolu Efes 91 - 89 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u ağırladı. Temsilcimiz karşılaşmayı 91 - 89 kazandı. Anadolu Efes adına karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Shane Larkin olurken, Olympiakos'ta ise Evan Fournier 20 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'de 4. maçında 2. galibiyetini almış oldu. Olympiakos ise bu sezon 2. yenilgisini aldı.

1. Periyot: Anadolu Efes 11 - 23 Olympiakos

2. Periyot: Anadolu Efes 41 - 44 Olympiakos

3. Periyot: Anadolu Efes 65 - 70 Olympiakos

4. Periyot: Anadolu Efes 91 - 89 Olympiakos

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