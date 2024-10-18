Anadolu Efes 91 - 89 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes sahasında Olympiakos'u ağırladı. Temsilcimiz karşılaşmayı 91 - 89 kazandı. Anadolu Efes adına karşılaşmanın en skorer ismi 24 sayıyla Shane Larkin olurken, Olympiakos'ta ise Evan Fournier 20 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'de 4. maçında 2. galibiyetini almış oldu. Olympiakos ise bu sezon 2. yenilgisini aldı.

1. Periyot: Anadolu Efes 11 - 23 Olympiakos

2. Periyot: Anadolu Efes 41 - 44 Olympiakos

3. Periyot: Anadolu Efes 65 - 70 Olympiakos

4. Periyot: Anadolu Efes 91 - 89 Olympiakos