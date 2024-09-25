  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol

Beşiktaş Fibabanka 94-76 Buducnost VOLI (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 22:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Fibabanka 94-76 Buducnost VOLI (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 25-19 üstün bitiren siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 49-39 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek sonunda farkı 16'ya (67-51) yükselten Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı da 18 sayı farkla kazanmayı başardı: 94-76.

Beşiktaş Fibabanka, gruptaki ikinci maçını 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.

G.Saray - PAOK | CANLI
Okan Buruk: İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımları belli oldu! İşte 36 takım arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yeri…
CANLI | BM'de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti
RAMS Park'ta olay! Yunan taraftar dışarı çıkarıldı
G.Saray taraftarından PAOK'un paylaşımına cevap!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakan Bak, G.Saray-PAOK maçını takip etti Bakan Bak, G.Saray-PAOK maçını takip etti 22:34
Kartal rahat kazandı! Kartal rahat kazandı! 22:20
G.Saray taraftarından PAOK'un paylaşımına cevap! G.Saray taraftarından PAOK'un paylaşımına cevap! 22:01
RAMS Park'ta olay! Yunan taraftar dışarı çıkarıldı RAMS Park'ta olay! Yunan taraftar dışarı çıkarıldı 21:46
Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde! Cimbom Şampiyonlar Ligi'nde! 21:41
Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda? 20:02
Daha Eski
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! 19:29
G.Saray - PAOK | 11'ler açıklandı G.Saray - PAOK | 11'ler açıklandı 18:48
İşte Adanaspor'un yeni teknik direktörü! İşte Adanaspor'un yeni teknik direktörü! 18:32
G.Saray - PAOK | CANLI G.Saray - PAOK | CANLI 18:20
Slavia Prag - G.Saray | CANLI Slavia Prag - G.Saray | CANLI 18:16
Okan Buruk: İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak Okan Buruk: İlk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak 17:38