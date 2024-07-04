Stanley Johnson Anadolu Efes'te

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Stanley Johnson ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.

Açıklamada, "NBA'de geçirdiği sekiz yılda 449 maçta forma giyen Johnson, maç başına 6,2 sayı, 3,1 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Stanley Johnson geçtiğimiz sezon G Lig'de Stockton Kings forması ile maç başına 27,1 dakika ortalama süre alarak, maç başına 14,2 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı." bilgisi verildi.