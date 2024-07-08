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Sivasspor'dan Brahima Doukansy'a talip oldu!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Fransa Ligue 3'de Nimes formas giyen Brahima Doukansy'ı kadrosuna katmak istiyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 15:34
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Sivasspor'dan Brahima Doukansy'a talip oldu!

Sivasspor, Fransa Ligue 3 takımlarından Nimes'de forma giyen Brahima Doukansy ile ilgileniyor.

Sivasspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Sivasspor, Fransa Ligue 3 takımlarından Nimes'de forma giyen 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Brahima Doukansy'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Bülent Uygun ve transfer komitesinin bizzat istediği oyuncu için Nimes ile görüşmeler de devam ediyor.

Fransız orta saha oyuncusu ile Sivasspor Kulübü görüşürken, transferin gerçekleşmesi için son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Brahima transferinin kısa sürede netlik kazanacağı da öğrenildi.

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