Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek basketbol takımları açıklandı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek 12 takımın tamamı geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Elemeleri'nin tamamlanmasıyla belli oldu ve 4 takım daha Paris 2024'e katılım hakkı kazandı.

Dört ayrı ülkede düzenlenen FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde turnuvalarını şampiyon olarak tamamlayan Yunanistan, İspanya, Brezilya ve Porto Riko Paris 2024 biletini alan son dört takım oldu.

Paris 2024'te mücadelede edecek 12 takım 3 grupta mücadele edecek.

A GRUBU

Avustralya

Kanada

Yunanistan

İspanya

B GRUBU

Fransa

Almanya

Japonya

Brezilya

C GRUBU

Sırbistan

Güney Sudan

ABD

Porto Riko

Paris 2024'te Erkekler Olimpiyat Basketbol Turnuvası 27 Temmuz'da Lille'de başlayacak ve 10 Ağustos'ta Paris'teki Bercy Arena'da oynanacak final ve üçüncülük maçıyla sona erecek.