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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılan kura çekiminde 4 Türk temsilcisinin rakipleri belli oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 17:54
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı

Turnuvada 2024-2025 sezonu mücadelesine grup aşamasından başlayacak Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ile eleme müsabakalarının ardından adını gruplara yazdırmaya çalışacak Aliağa Petkimspor'un rakipleri belirlendi.

Pınar Karşıyaka, C Grubu'nda La Laguna Tenerife (İspanya), Saint-Quentin Basket-Ball (Fransa) ve Kolossos H Hotels (Yunanistan) ile karşılaşacak.

Galatasaray, D Grubu'nda Promitheas Patras (Yunanistan), RASTA Vechta (Almanya) ve eleme turundan gelecek bir takım ile eşleşti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, H Grubu'nda UCAM Murcia (İspanya), Peristeri (Yunanistan) ve FMP Belgrad (Sırbistan) ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımın gruplara adını yazdıracağı eleme mücadeleleri, 15-22 Eylül'de oynanacak. Toplam 32 ekibin 8 grupta yer alacağı normal sezon ise 1 Ekim'de başlayacak.

Eleme turunda ALİAĞA PETKİMSPOR, Hollanda temsilcisi Heroes den Bosch ile karşılaşırken rakibini elemesi durumunda eleme turu yarı finalinde Fransız ekibi Cholet Basket ile kozlarını paylaşacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: Hapoel Netanel Holon (İsrail), Igokea m:tel (Bosna Hersek), Nanterre 92 (Fransa), Würzburg Baskets (Almanya)

B Grubu: Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika), King Szczecin (Polonya), Eleme turundan gelecek takım

C Grubu: La Laguna Tenerife (İspanya),PINAR KARŞIYAKA, Saint-Quentin (Fransa), Kolossos H Hotels (Yunanistan)

D Grubu: GALATASARAY, Promitheas Patras (Yunanistan), RASTA Vechta (Almanya), Eleme turundan gelecek takım

E Grubu: AEK (Yunanistan), VEF Riga (Letonya), Maccabi Ironi Ramat Gan (İsrail), Eleme turundan gelecek takım

F Grubu: Rytas Vilnius (Litvanya), Falco Szombathely (Macaristan), Pallacanestro Reggiana (İtalya), WKS Slask Wroclaw (Polonya)

G Grubu: BAXI Manresa (İspanya), Bertram Derthona Tortona (İtalya), NINERS Chemnitz (Almanya), Eleme turundan gelecek takım

H Grubu: UCAM Murcia (İspanya), Peristeri (Yunanistan), MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, FMP Belgrad (Sırbistan)

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