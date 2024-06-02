Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka 90-97 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Pınar Karşıyaka 90-97 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final 3. maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Anadolu Efes rakibini 97-90'luk skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. İşte bu mücadeleden detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 22:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pınar Karşıyaka 90-97 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final 3. maçında Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka ile kozlarını paylaştı.

Anadolu Efes rakibini 97-90'luk skorla mağlup ederek 3. maçın sonunda finallere yükseldi.

Yarı final serilerinde Anadolu Efes ilk maçtan 103-80, 2. maçtan 82-68 ve 3. maçtan 97-90'luk skorla galip ayrıldı.

İŞTE BU MÜCADELEDEKİ PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Pınar Karşıyaka 20-24 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: Pınar Karşıyaka 42-48 Anadolu Efes

3. Periyot sonucu: Pınar Karşıyaka 67-72 Anadolu Efes

4. Periyot sonucu: Pınar Karşıyaka 90-97 Anadolu Efes

Mourinho: F.Bahçe taraftarına söz veriyorum...
G.Saray'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye transfer çalımı!
DİĞER
34 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk takipçilerini şaşırttı! Burcu Özberk’in boyu…
Başkan Erdoğan'dan 'teröristan' tepkisi: Bataklık kurutulmadan huzur yok! | AK Parti'nin yeni yol haritasının şifreleri
Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme!
Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beşiktaş karşısında hata yapmadı!
And. Efes final aşkına
Süper Loto çekildi! (2 Haziran)
Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (2 Haziran)
Küçükçekmece su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (2 Haziran)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes ilk finalist oldu! Anadolu Efes ilk finalist oldu! 22:38
Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı! Beşiktaşlı yıldız takıma veda ettiğini açıkladı! 22:23
Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme! Icardi'den Mourinho'nun imza törenine gönderme! 22:21
Iğdır FK 1. Lig'de! Iğdır FK 1. Lig'de! 22:08
F.Bahçe'den flaş paylaşım: Mourinho evreni F.Bahçe'den flaş paylaşım: Mourinho evreni 21:57
Lewandowski'den flaş F.Bahçe açıklaması! Lewandowski'den flaş F.Bahçe açıklaması! 21:42
Daha Eski
1461 Trabzon FK - Iğdır FK | CANLI 1461 Trabzon FK - Iğdır FK | CANLI 19:57
Kadıköy'de Aziz Yıldırım tezahüratları! Kadıköy'de Aziz Yıldırım tezahüratları! 19:50
Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... Mourinho'nun maaşı ortaya çıktı! Çok tartışılmıştı... 18:49
Mourinho'nun boğaz keyfi! Mourinho'nun boğaz keyfi! 18:36
Zaha'dan taraftara flaş cevap! Zaha'dan taraftara flaş cevap! 18:31
F.Bahçe taraftarları Mourinho için Kadıköy'de! F.Bahçe taraftarları Mourinho için Kadıköy'de! 18:28