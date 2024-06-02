Pınar Karşıyaka 90-97 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final 3. maçında Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka ile kozlarını paylaştı.
Anadolu Efes rakibini 97-90'luk skorla mağlup ederek 3. maçın sonunda finallere yükseldi.
Yarı final serilerinde Anadolu Efes ilk maçtan 103-80, 2. maçtan 82-68 ve 3. maçtan 97-90'luk skorla galip ayrıldı.
İŞTE BU MÜCADELEDEKİ PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Pınar Karşıyaka 20-24 Anadolu Efes
2. Periyot sonucu: Pınar Karşıyaka 42-48 Anadolu Efes
3. Periyot sonucu: Pınar Karşıyaka 67-72 Anadolu Efes
4. Periyot sonucu: Pınar Karşıyaka 90-97 Anadolu Efes