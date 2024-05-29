Haberler Basketbol Anadolu Efes 103 - 80 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 103 - 80 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final play-off serisi ilk karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Anadolu Efes ilk maçta rakibini 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 00:21 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 00:24
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Anadolu Efes 103 - 80 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Anadolu Efes'te 25 sayı kaydeden Shane Larkin ve Doğuş Özdemiroğlu karşılaşmanın en skorer oyuncuları oldu. Pınar Karşıyaka'da ise Kenan Sipahi 19 sayıyla oynadı.

Üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 31 Mayıs Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1'İNCİ PERİYOT: 33-24

DEVRE: 56-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 86-65

ANADOLU EFES: Clyburn 8, Doğuş Özdemiroğlu 25, Larkin 25, Ercan Osmani 18, Oturu 3, Willis 10, Beaubois 7, Erkan Yılmaz 2, Emre Melih Tunca 5, Burak Can Yıldızlı, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel

PINAR KARŞIYAKA: Martin 12, Kenan Sipahi 19, McCollum 18, Vitto Brown 10, Furkan Haltalı 6, Jaylon Brown 8, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Hakan Sayılı

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