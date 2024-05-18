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Manisa BBSK - Beşiktaş Emlakjet: 74-83 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 83-74 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile eşleşti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:42
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Manisa BBSK - Beşiktaş Emlakjet: 74-83 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Emlakjet'i ağırladı. İstanbul'daki ilk maçta 92-74 mağlup olan Manisa ekibi, kendi evinde de 74-83 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 17'şer sayıyla Manisa BBSK'da Terry, Beşiktaş Emlakjet'te Allman oldu. Manisa BBSK'da 3'üncü periyotta bir müdahale sonrası sakatlanan Russell oyunu bırakmak zorunda kaldı. Play-off'ta yarı finale yükselen Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 15, Cruz 8, Mustafa, Anderson 10, Terry 17, Sinan, Luther 11, Kaan, Ege, Ayberk, Dorukhan 10, Barış 3

BEŞİKTAŞ: Mathews 12, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Kuthan 6, Delgado 9, Allman 17, Yiğit 12, Berkan, Samet 3, Ahmet

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

İLK YARI: 33-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-71

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