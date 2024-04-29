Darüşşafaka 74-87 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bu sonuçla ligdeki 25'inci galibiyetini alan Anadolu Efes, bitime bir hafta kala normal sezonu ilk sırada bitirmeyi garantiledi. Darüşşafaka ise bu sezonki 17'nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Burak Yılmaz

DARÜŞŞAFAKA: Adam 4, Rahkman 16, Berk Demir 6, Pandi 10, Muhsin Yaşar 5, Tolga Kay 4, Woodard 16, Can Korkmaz 11, Rijad Aydın 2, Bora Yaşar, Eren Has

ANADOLU EFES: Larkin 27, Rıdvan Öncel, Clyburn 19, Ercan Osmani 10, Oturu, Bryant 10, Salih Altuntaş 6, Emre Melih Tunca, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı 4, Erkan Yılmaz 4

1'İNCİ PERİYOT: 24-28

DEVRE: 39-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-65