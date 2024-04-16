Anadolu Efes Virtus Bologna maçı CANLI ( THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Play-Inde'ki ilk maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk ediyor.

Bu mücadelede lacivert-beyazlılar için hayati önem taşıyor.

Anadolu Efes, bu maçı kazanması halinde Cuma akşamı Maccabi Tel Aviv – Baskonia maçının kaybedeniyle bir Play-In maçına daha çıkacak. Temsilcimiz, deplasmanda oynayacağı bu maçı da kazandığı takdirde Playoff biletini alacak. Playofflara kalınması halinde ise Anadolu Efes'in rakibi, normal sezon lideri Real Madrid olacak.

Anadolu Efes, evinde Virtus Bologna'ya mağlup olduğu takdirde ise EuroLeague'e bu sezonluk veda edecek.

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 23-21 Virtus Bologna

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.