Cedevita Olimpija 83-88 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini siyah-beyazlı ekip, 29-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunma sertliğini arttıran ev sahibi ekip, ilk yarı sonunda farkı 1 sayıya indirdi: 42-43.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Beşiktaş Emlakjet, son periyoda 67-61 önde girdi. Son bölümü çekişmeli geçen karşılaşmadan siyah-beyazlı ekip, 88-83 galip ayrıldı.

Beşiktaş Emlakjet, bu sonuçla 7. galibiyetini elde etti. Cedevita Olimpija ise 12. maçından da yenilgiyle ayrıldı.