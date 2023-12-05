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Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu 10. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı ağırlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:12
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Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı konuk edecek

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ın 10. haftasında evinde İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 5 Aralık 2023 tarihinde oynanacak. Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Grupta şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor. Grup lideri Paris Basketbol'u deplasmanda mağlup ettikten sonra Sırbistan'da Hapoel Shlomo'ya 81-75 mağlup olan Beşiktaş Emlakjet, lig maçında ise Sinan Erdem'de ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 68-64'lük skorla yendi.

Oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Joventut Badalona grupta yedinci sırada yer alıyor.

İki ekip grup maçlarının ilk haftasında İspanya'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini deplasmanda 63-62 mağlup etmişti.

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