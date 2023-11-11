Anadolu Efes 85-75 TOFAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 85-75 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, TOFAŞ ise 5. kez yenildi.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes'e boyalı alanda karşılık veren TOFAŞ, 8. dakikaya 13-9 önde girdi. Lacivert-beyazlı takım, oyuna sonradan dahil olan Beaubois ve Ercan Osmani ile etkili olurken, ilk periyot 21-21 berabere bitti.

İkinci periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, dış atışlardan Beaubois, Thompson ve Erten Gazi ile skor bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 47-39 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına yüksek tempoyla başlayan Anadolu Efes, savunma yapmakta zorlanan rakibi karşısında 26. dakikada farkı 21 sayıya (67-46) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, son periyoda da 73-58 önde girdi.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 85-75 galip ayrıldı.