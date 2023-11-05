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Beşiktaş potada Aslan’ı ezdi: 103-61

Ing Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 42 sayı farkla 103-61 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Beşiktaş potada Aslan’ı ezdi: 103-61

Ing Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 42 sayı farkla 103-61 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan siyah beyazlılar ilk çeyreği 29-17, devreyi 51-33, üçüncü periyodu da 78-46 önde tamamladı. Beşiktaş'ta Dana Evans 28, Yueru Li de 22 sayı kaydederek zafere büyük katkı sağladı. Beşiktaş bu sezon ligde 5. galibiyetini aldı. Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: Hatay BB-Bursa Uludağ: 78-95, Mersin-Antalya Toroslar: 104-76, Botaş-Emlak Konut: 66-79, Ormanspor- Melikgazi: 77-58.

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