Antalya BB Toroslar Basketbol 67 - 99 Tango Bourges Basket (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu dördüncü hafta maçında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'e 99-67 yenildi.
Salon: Antalya
Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Ciprian Stoica (Romanya), Marija Ciric (Sırbistan)
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 11, Arzu Özdemir 5, Günesh Karaoğlan 6, Delic 5, Bone 9, Özge Kavurmacıoğlu 12, Gonca Karataş 2, Hazal Çetin 2, Helin Boybeyi 9, Niray Aral 6
Tango Bourges Basket: Astier 7, Collin, Mann 14, Michel 8, Steinberga 14, Alexander 15, Nacickaite 24, Spanou 17
1. Periyot: 14-14
Devre: 27-46
3. Periyot: 47-64