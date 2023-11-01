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Antalya BB Toroslar Basketbol 67 - 99 Tango Bourges Basket (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, H Grubu dördüncü hafta maçında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i ağırladı. Akdeniz ekibi, rakibine 99-67 yenildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 23:02
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Antalya BB Toroslar Basketbol 67 - 99 Tango Bourges Basket (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu dördüncü hafta maçında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'e 99-67 yenildi.

Salon: Antalya

Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Ciprian Stoica (Romanya), Marija Ciric (Sırbistan)

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 11, Arzu Özdemir 5, Günesh Karaoğlan 6, Delic 5, Bone 9, Özge Kavurmacıoğlu 12, Gonca Karataş 2, Hazal Çetin 2, Helin Boybeyi 9, Niray Aral 6

Tango Bourges Basket: Astier 7, Collin, Mann 14, Michel 8, Steinberga 14, Alexander 15, Nacickaite 24, Spanou 17

1. Periyot: 14-14

Devre: 27-46

3. Periyot: 47-64

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