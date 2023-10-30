Haberler Basketbol Olympiakos 54-66 Panathinaikos (MAÇ SONUCU ÖZET) Ergin Ataman derbiyi kazandı!

Olympiakos 54-66 Panathinaikos (MAÇ SONUCU ÖZET) Ergin Ataman derbiyi kazandı!

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda ezeli rakibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Panathinaikos bu mücadeleden 66-54'lük skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 01:49 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 01:50
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Olympiakos 54-66 Panathinaikos (MAÇ SONUCU ÖZET) Ergin Ataman derbiyi kazandı!

Yunanistan'da oynanan dev derbide Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Olympikos kozlarını paylaştı. Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Panathinaikos 66-54'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

Panathinaikos kafilesinin polis eşliğinde maça geldiği karşılaşmayı Ataman'ın takımı 66-54 kazanarak uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir galibiyete imza attı.

Mücadelede Olympiakos'tan Panathinaikos'a transfer olan Kostas Sloukas maçı 5 sayı 5 ribaund 5 asistle tamamlarken maçın en skorer ismi ise 20 sayıyla Dinos Mitoglou oldu.

2 YIL ARADAN SONRA DEPLASMANDA GALİP GELDİLER!

Ergin Ataman'ın öğrencileri en son Kasım 2021'de deplasmanda mağlup ettiği rakibini 2 yıl aradan sonra devirmeyi başardı. Ayrıca yeşil beyazlı ekip ezeli rakibiyle oynadığı son 20 karşılaşmadan 2. galibiyetini almayı başardı.

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