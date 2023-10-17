Efes siftah için parkede

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Fransa'nın ASVEL ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Barcelona ve Real Madrid'e mağlup oldu. ASVEL ise ilk iki Partizan ve Kızılyıldız'a yenildi.

AVRUPA'DA 804. MAÇ

Anadolu Efes, ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 804. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 803 karşılaşmada 455 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı. Efes, 2001-02'den itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise 556. maçını oynayacak. 298 galibiyet alan lacivertbeyazlı ekip, 257 kez mağlup oldu.