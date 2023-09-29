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Bitexen’den 3 yıllık imza

Türkiye Basketbol Federasyonu ile dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorluğu için 3 yıllık anlaşma imzaladı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem törende hazır bulundu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50
Bitexen’den 3 yıllık imza

Türkiye Basketbol Federasyonu ile dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsorluğu için 3 yıllık anlaşma imzaladı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem törende hazır bulundu.

SÜREÇ BİTİNCE KONUŞACAĞIZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Larkin ve Wilbekin'in durumuyla ilgili konuştu. Milli takım kampına katılmayarak 5'er maç ceza alan isimlerle ilgili, "Sürecin noktalanmasını bekliyoruz. Sonra açıklama yapacağız" dedi.

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