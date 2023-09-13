LeBron James önderliğinde 2024 Olimpiyatları'nda rüya takım

2024 Paris Olimpiyatları'na kısa bir süre kala NBA yıldızları oyunlarda yer almayı kabul etti.
Athletic'te yer alan haberde LeBron James'in olimpiyat kadrosunda yer almaya sıcak baktığı belirtilirken çok sayıda yıldız ismin kadroda olabileceği ifade edildi.
James'e ek olarak Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum, Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox ve Kyrie Irving de olimpiyatta oynamayı düşündüğü kaydedildi.
2023 FIBA Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden ABD, üçüncülük maçında Kanada'ya mağlup olup madalya kazanamamıştı.
LeBron James, son olarak 2012 Londra Olimpiyatları'nda forma giydi.