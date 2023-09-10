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Almanya 83-77 Sırbistan (MAÇ SONUCU ÖZET) Almanya dünya şampiyonu!

FIBA 2023 Dünya Kupası Finali'nde Almanya ile Sırbistan kozlarını paylaştı. Heyecan dolu finalde kazanan taraf 83-77'lik skorla Almanya oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 17:41 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 17:55
Almanya 83-77 Sırbistan (MAÇ SONUCU ÖZET) Almanya dünya şampiyonu!

Almanya, FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77'lik mağlup ederek şampiyon oldu. Almanya tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIBA Dünya Kupası'nda final karşılaşması Almanya ile Sırbistan arasında Filipinler'in Pasay şehrinde bulunan Mall of Asia Arena'da oynandı.

İlk periyodu Sırbistan 26-23'lük skorla önde tamamlarken, devreye ise 47-47 eşitlikle gidildi. Üçüncü periyotta Almanya hücumda daha etkili oldu ve periyodu 69-57 üstün bitirdi. Çekişmeli geçen son periyotta Almanya, Sırbistan'ın dönmesine izin vermedi ve parkeden 83-77'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Almanya tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı. Sırbistan ise 2014 yılından sonra ikinci finalini de kaybetti.

DENNİS SCHRÖDER 28 SAYI İLE TAKIMINI SIRTLADI

Almanya'da Dennis Schröder 28 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynayarak şampiyonluğu ülkesinin şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı. Sırbistan'da ise Aleksa Avramovic'in 21 sayı, 2 asist ve 1 ribaundluk performansı yetmedi.

ALMANYA KUPAYI KAZANAN 7. FARKLI ÜLKE OLDU

Almanya; ABD, Yugoslavya, Sovyetler Birliği, Brezilya, İspanya ve Arjantin'den sonra Dünya Kupası'nı kazanan 7. farklı ülke oldu. Dünya Kupası'nda bugüne kadar ABD ile Yugoslavya 5'er, Sovyetler Birliği 3, Brezilya ile İspanya 2'şer ve Arjantin de 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Almanya 23-26 Sırbistan

2. Periyot: Almanya 47-47 Sırbistan

3. Periyot: Almanya 69-57 Sırbistan

4. Periyot: Almanya 83-77 Sırbistan

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