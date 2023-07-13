Haberler Basketbol Çekişme artacak

Çekişme artacak

TBF Başkanı Türkoğlu, “Kulüplerin transferlerini ligimizin değeri için çok anlamlı görüyorum. Yeni sezon çok çekişmeli geçecek...” dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Çekişme artacak

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapmanın avantajını kullanarak eleme maçları oynama hakkı kazanacaklarına inandığını söyledi. Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezonun çok çekişmeli geçeceğini düşündüğünü kaydetti. Son yıllarda A. Efes ile F.Bahçe Beko'nun ambargo koyduğu ligde yeni sezon öncesi Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yaptığı transferlerin heyecan verici olduğunu anlatan Türkoğlu, "Kulüplerin transferlerini, ligimizin değeri ve ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeleri açısından çok anlamlı görüyorum. Kulüplerimizin yatırım yapmasıyla, önümüzdeki sezonun çok çekişmeli geçeceğine inanıyoruz" dedi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe dünya yıldızında sona geldi! Sebastian Szymanski sonrası o geliyor...
Mithat Can Özer'den evlenmesi beklenirken ayrılmıştı! Ali Boz yazın ilk bombasını patlattı! Umut Evirgen ile...
G.Saray'dan sağ kanada flaş isim!
F.Bahçe'den Livakovic'e yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yam Madar Fenerbahçe'de
Türkiye U20 - Karadağ U20 maçı saat kaçta?
Sıcak çarpması nasıl anlaşılır, nasıl geçer?
Deprem son dakika! 13 Temmuz deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! G.Saray'dan Halil Dervişoğlu hamlesi! 01:10
Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! Beşiktaş yıldız isimle anlaştı! 01:10
İsmail Kartal: İlk defa böyle bir şey görüyorum! İsmail Kartal: İlk defa böyle bir şey görüyorum! 01:10
F.Bahçe'den tatsız prova! F.Bahçe'den tatsız prova! 01:10
Szymanski F.Bahçe'de! Szymanski F.Bahçe'de! 01:10
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:10
Daha Eski
İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! İtalyanlar Ferdi'nin peşini bırakmıyor! 01:10
G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! G.Saray yıldız oyuncunun transferini açıkladı! 01:10
Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! Barcelona Arda'dan vazgeçme nedenini açıkladı! 01:09
İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler İmzalar peş peşe! İşte Süper Lig'de biten transferler 01:09
Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" Mertens'ten flaş sözler! "Belki de son senem" 01:09
Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar Sürpriz talip! Kiralama teklifi yaptılar 01:09