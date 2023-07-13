Çekişme artacak

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapmanın avantajını kullanarak eleme maçları oynama hakkı kazanacaklarına inandığını söyledi. Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezonun çok çekişmeli geçeceğini düşündüğünü kaydetti. Son yıllarda A. Efes ile F.Bahçe Beko'nun ambargo koyduğu ligde yeni sezon öncesi Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yaptığı transferlerin heyecan verici olduğunu anlatan Türkoğlu, "Kulüplerin transferlerini, ligimizin değeri ve ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeleri açısından çok anlamlı görüyorum. Kulüplerimizin yatırım yapmasıyla, önümüzdeki sezonun çok çekişmeli geçeceğine inanıyoruz" dedi.