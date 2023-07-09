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Türkiye U20 - Belçika U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Türkiye U20 ile Belçika U20 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U20 - Belçika U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 11:00
Türkiye U20 - Belçika U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U20 Milli Takımı'mız, Belçika ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U20 - Belçika U20 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U20 - BELÇİKA U20 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U20 - Belçika U20 maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de FIBA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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