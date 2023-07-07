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Galatasaray Akwasi Yeboah'ı transfer etti

Galatasaray Nef, geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Lassa forması giyen Akwasi Yeboah'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Gana asıllı ABD'li forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 19:22
Galatasaray Akwasi Yeboah'ı transfer etti

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef 2023/24 transfer çalışmaları kapsamında sezonun üçüncü yabancı transferini geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Lassa forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 1.98 m boyundaki Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah ile 1+1 yıllık anlaşarak gerçekleştirdi. Yeni transferimiz Akwasi Yeboah'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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