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Anadolu Efes Erkan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Son dakika spor haberleri... Anadolu Efes'te transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kulüp son olarak, Türk Telekom forması giyen 25 yaşındaki milli basketbolcu Erkan Yılmaz'la sözleşme imzalandığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 13:58
Anadolu Efes Erkan Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, milli oyuncu Erkan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Türk Telekom'da forma giyen 25 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Erkan Yılmaz, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 37 maçta forma giyerken, 7.4 sayı, 5.3 ribaunt ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kısa forvet pozisyonunda görev yapan milli basketbolcu, başkent ekibinin final oynadığı 7Days Avrupa Kupası'nda ise çıktığı 22 müsabakada 6,7 sayı, 4.4 ribaunt ve 2.6 asistlik performans sergiledi.

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