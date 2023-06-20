Fenerbahçe'de Kostas Antetokounmpo ile yollar ayrıldı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık gerçekleşti.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Yunan pivot Kostas Antetokounmpo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kostas Antetokounmpo'ya teşekkürlerimizle
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— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 20, 2023