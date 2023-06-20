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Fenerbahçe'de Kostas Antetokounmpo ile yollar ayrıldı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve THY EuroLeague ekibi Fenerbahçe Beko, Yunan basketbolcu Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını açıkladı. (FB spor haberi)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 11:11
Fenerbahçe'de Kostas Antetokounmpo ile yollar ayrıldı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Yunan pivot Kostas Antetokounmpo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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