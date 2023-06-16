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Türk Telekom Erdem Can'la yollarını ayırdığını açıkladı!

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom başantranör Erdem Can ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 15:37
Türk Telekom Erdem Can'la yollarını ayırdığını açıkladı!

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekom Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak görev yapan Erdem Can'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz."

Türk Telekom, bu sezon ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı. Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.

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