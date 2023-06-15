Haberler Basketbol Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EuroBasket 2023 Kadınlar

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EuroBasket 2023 Kadınlar

A Kadın Milli Takım'ımız FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 10:21
Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EuroBasket 2023 Kadınlar

EuroBasket Kadınlar 2023'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgil tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Kadın Milli Takım'ımız FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında 15 Haziran Perşembe günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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A Kadın Milli Takımımızın D Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

15 Haziran Perşembe

TSİ 16.00 | Türkiye – Sırbistan

16 Haziran Cuma

TSİ 13.15 | Macaristan – Türkiye

18 Haziran Pazar

TSİ 21.45 | Türkiye – Slovakya

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