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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı start alıyor!

Son dakika spor haberleri... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başlıyor. İlk maçta Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 10:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı start alıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

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