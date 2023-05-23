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Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 11:23
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'ta mücadele edecek. Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan takım, yarı finale yükselecek.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

26 Mayıs Cuma:

18.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)

20.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

27 Mayıs Cumartesi:

18.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Salı:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 Mayıs Çarşamba:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

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