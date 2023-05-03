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Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin: Ana hedefimiz Türkiye Ligi

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin düzenlenen ödül töreninde konuştu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:12
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin: Ana hedefimiz Türkiye Ligi
Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, ana hedeflerinin Türkiye Ligi'nde şampiyonluk olduğunu söyledi.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Shane Larkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ödül almalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Shane Larkin, "Bizim için büyük bir onur. 5 yıllık bir çabanın, emeğin sonucu. Burada bulunmaktan ve ödül alacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oy veren herkese teşekkür ederiz. Bu bizim için büyük bir onur" diye konuştu.

"ANA HEDEFİMİZ TÜRKİYE LİGİ"

Geçen yıl kazandıkları EuroLeague şampiyonluğunun ardından bu sezon aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getiren Larkin "Daha önce şampiyonluk yaşamış bir takımız. Geçen sene kazanamamış olsak da bu konuda büyük tecrübemiz var. Tabii ki ana hedefimiz EuroLeague'de de bu başarıyı tekrarlamaktı. Ama şu anda ana hedefimiz Türkiye ligi olacak. Bunu başaracak güç ve tecrübeye sahibiz" ifadelerini kullandı.
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