Şampiyonluk aşkına

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, bugün ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırlayacak. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenerek 2-0 öne geçen Fenerbahçe, bugün de üstün ayrılması durumunda final serisini 3-0'a taşıyacak ve şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-lacivertli takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürecek. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada takıma destek için taraftarlara çağrıda bulunuldu.

MERVE AYDIN: BİR HEDEFİMİZ DAHA VAR

F.Bahçe, lig tarihinde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunurken, Galatasaray 13 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor. Öt yandan sarı lacivertlilerin oyun kurucusu Merve Aydın "Sezon başından bugüne kadar çok iyi çalıştık. Şimdi bir hedefimiz daha var. O da Türkiye Ligi'ni kazanmak" dedi.