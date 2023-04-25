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Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Kadınlar Basketbol Ligi

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 12:40
Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | ING Kadınlar Basketbol Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini yenerek toplamda 17. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Eşleşmedeki ilk iki maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, rakibine üstünlük sağlaması durumunda seriyi 3-0 kazanarak sezonu zirvede tamamlayacak. Peki, Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ÇUKUROVA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı 25 Nisan Salı günü saat 19:00'da Sports TV'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçını canlı izle

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