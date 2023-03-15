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Bahçeşehir Koleji Rytas: 69-92 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji sahasında Litvanya ekibi Rytas ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Bahçeşehir Koleyi 92-69'luk skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 00:30
Bahçeşehir Koleji Rytas: 69-92 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Litvanya ekibi Rytas'a 92-69 mağlup oldu.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, son 16 turunda 5. yenilgisini yaşadı. İstanbul temsilcisi, daha önce gruptan çıkma şansını kaybetmişti.

Rytas ise bu turda ikinci galibiyetini aldı.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Alexandre Deman (Fransa)

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 15, Hall 8, Morgan 8, Boutsiele 14, Smith 11, Yiğit Arslan 5, Hadi Özdemir, Blazic 6, Berkay Candan, Gist 2, Oğuz Savaş, Yunus Sonsırma

Rytas: Uleckas 12, Foster 10, Fridriksson 8, Kairys 2, Normantas 11, Echodas 13, Masiulis 14, Radzevicius 12, Varadi 6, McCullum 4

1. Periyot: 19-19

Devre: 31-42

3. Periyot: 52-64

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