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Suns durdurulamıyor!

Phoenix Suns, all-star oyuncusu Devin Booker’ın 44 sayı attığı Oklahoma City maçını kazanıp art arda 4. galibiyetini elde etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Suns durdurulamıyor!

NBA'de Phoenix Suns, all-star oyuncusu Devin Booker'ın 44 sayı attığı Oklahoma City Thunder maçını 132-101 kazandı. NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın 4. sırasındaki Suns, konferansta play-in potasına girmeye çalışan Thunder'ı yenerek art arda 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 44 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Terrence Ross 24 sayı, Chris Paul de 18 sayı, 9 asist, 4 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu. Suns'ın takas döneminin son gününde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Kevin Durant, ısınma sonrası sol ayak bileğinde hissettiği ağrı yüzünden forma giyemedi. Shai Gilgeous-Alexander'dan yoksun sahaya çıkan Thunder'da kenardan oyuna giren Lindy Waters 23 sayıyla takımını ayakta tutmaya çalıştı.

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