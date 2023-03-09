Galatasaray Çağdaş Faktoring 62-80 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 80-62'lik skorla mağlup etti.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-24 önde tamamlarken, devreye de 40-36 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açmaya başlayan Fenerbahçe bu periyodu da 61-51 önde bitirdi. Son periyotta sarı-kırmızılılar farkı kapamaya çalışsa da sarı-lacivertliler parkeden 80-62'lik skorla galip ayrıldı.



Müsabakanın en skoreri Fenerbahçe'de 22 sayı ile oynayan Şerife Alperi Onar olurken, Galatasaray'da da Kamile Nacickaite 18 sayı ile takımına katkıda bulundu.



Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler üst üste 7. toplamda 18. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı.