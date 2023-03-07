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Türk Telekom 85-75 Promitheas Patras (MAÇ SONCU-ÖZET)

Eurocup B Grubu’nun 15’inci haftasında Türk Telekom evinde ağırladığı Promitheas Patras’ı 85-75 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 22:03
Türk Telekom 85-75 Promitheas Patras (MAÇ SONCU-ÖZET)

Eurocup B Grubu'nun 15'inci haftasında Türk Telekom sahasında konuk ettiği Promitheas Patras'ı 85-75 mağlup etti. Türk Telekom bu maçın ardından 11 galibiyete yükseldi. Promitheas Patras ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.


SALON: Ankara Spor Salonu
HAKEMLER: Saulius Racys, Milos Koljensic, Denis Hadzic
TÜRK TELEKOM: Taylor 12, Grant 19, Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel, Semih Erden, Batuhan Acar, Berk Demir 2, Erkan Yılmaz 5, Eric 8, Sestina 18, Bouteille 21
PROMİTHEAS PATRAS: Cowan 19, Dangubic, Conditt 11, Tsairelis 3, Mouratos, Simpson, Hogue 2, Thomasson 17, Kulboka 23
1'İNCİ PERİYOT: 25-17
DEVRE: 50-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-58

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