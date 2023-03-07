Türk Telekom 85-75 Promitheas Patras (MAÇ SONCU-ÖZET)

Eurocup B Grubu'nun 15'inci haftasında Türk Telekom sahasında konuk ettiği Promitheas Patras'ı 85-75 mağlup etti. Türk Telekom bu maçın ardından 11 galibiyete yükseldi. Promitheas Patras ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.



SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Saulius Racys, Milos Koljensic, Denis Hadzic

TÜRK TELEKOM: Taylor 12, Grant 19, Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel, Semih Erden, Batuhan Acar, Berk Demir 2, Erkan Yılmaz 5, Eric 8, Sestina 18, Bouteille 21

PROMİTHEAS PATRAS: Cowan 19, Dangubic, Conditt 11, Tsairelis 3, Mouratos, Simpson, Hogue 2, Thomasson 17, Kulboka 23

1'İNCİ PERİYOT: 25-17

DEVRE: 50-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-58



