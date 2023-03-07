6 Patlar Fener

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, kendi evinde Nesibe Aydın'ı 82-81 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı lacivertli takım, periyodu 27-22 önde geçerken, devreyi de 50-43'lük avantajla bitirdi. 4. çeyreğe girilirken Nesibe Aydın farkı gittikçe eritti: 71- 68. Son bölümde de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, maçı tek sayı farkla kazanmayı bildi. Fenerbahçe böylece ligde üst üste altıncı maçından da galibiyetle ayrılmayı başarmış oldu.



BEŞİKTAŞ-RİZE BLD: 75-61



Fenerbahçe zirvedeki yerini perçinledi. Nesibe Aydın ise art arda ikinci yenilgisini yaşadı. Sarı lacivertli takımda 4 oyuncu çift haneli sayılar üretti. Sabally 27 sayıyla maçın skoreri olurken, Şerife Alperi Onar da 22 sayı kaydedip zaferde önemli rol oynadı. Nesibe Aydın'da ise İlayda Güner'in 18 sayısı yeterli olmdı. Öte yandan ligde dün oynanan diğer karşılaşmalarda ise Beşiktaş, Rize Bld'yi 75-61 yendi. Bursa Uludağ da Emlak Konut'u 82-73 devirdi.