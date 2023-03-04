Beşiktaş 85-78 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Beşiktaş Emlakjet sahasında ağırladığı Galatasaray NEF'i 85-78 mağlup etti. Beşiktaş Emlakjet bu maçın ardından 5 galibiyete ulaştı. Galatasaray NEF ise 12'nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Freeman 18, Burak Yıldızlı 8, Jackson 13, Usher 14, Sokolowski 7, Egemen Güven 11, Kerem Konan, Okben Ulubay 5, Whitehead 5, Samet Yiğit 4

GALATASARAY NEF: Russel 17, Ennis 21, Sadık Emir Kabaca 15, Göksenin Köksal 7, Caloiaro 9, Muhaymin Mustafa 2, Mahir Ağva, McGee 5, Ristic 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-17

DEVRE: 34-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-57