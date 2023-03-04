Haberler Basketbol Beşiktaş 85-78 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş 85-78 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 85-78 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 22:56
Beşiktaş 85-78 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Beşiktaş Emlakjet sahasında ağırladığı Galatasaray NEF'i 85-78 mağlup etti. Beşiktaş Emlakjet bu maçın ardından 5 galibiyete ulaştı. Galatasaray NEF ise 12'nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Freeman 18, Burak Yıldızlı 8, Jackson 13, Usher 14, Sokolowski 7, Egemen Güven 11, Kerem Konan, Okben Ulubay 5, Whitehead 5, Samet Yiğit 4

GALATASARAY NEF: Russel 17, Ennis 21, Sadık Emir Kabaca 15, Göksenin Köksal 7, Caloiaro 9, Muhaymin Mustafa 2, Mahir Ağva, McGee 5, Ristic 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-17
DEVRE: 34-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-57

DİĞER
Gönül Dağı'nın Bülbül Divanesi Kaptan Gürman İlhan İrem’i dayısı sanarak büyüdü! Evliya rollerinin rock’çı kahramanı!
Kayserispor Fenerbahçe maçında istenmeyen görüntüler! İşte o anlar
F.Bahçe Kayseri'de kazandı!
G.Saray'dan sol bek operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Alagöz Holding Kayseri'de kazandı!
F.Bahçe'den Guduric açıklaması!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 MART)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman şampiyon oldu Milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman şampiyon oldu 00:04
Pota derbisinde kazanan Beşiktaş Pota derbisinde kazanan Beşiktaş 22:55
F.Bahçe'nin deplasman serisi devam etti! F.Bahçe'nin deplasman serisi devam etti! 22:22
Niko Rak Konyaspor'da Niko Rak Konyaspor'da 22:29
Bayern fire vermedi Bayern fire vermedi 22:35
Toroğlu Ferdi'nin golünü yorumladı! "Çift yönlü yolda..." Toroğlu Ferdi'nin golünü yorumladı! "Çift yönlü yolda..." 22:49
Daha Eski
Valencia'dan transfer açıklaması! Valencia'dan transfer açıklaması! 21:31
Altay Bayındır: Aynı ülkenin evladıyız Altay Bayındır: Aynı ülkenin evladıyız 21:43
Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz! Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz! 21:48
Çağdaş Atan: Takımımla gurur duyuyorum Çağdaş Atan: Takımımla gurur duyuyorum 21:55
Arif Kocaman: Elimizden geleni yaptık Arif Kocaman: Elimizden geleni yaptık 22:02
Valencia ligde 23. golünü attı! Valencia ligde 23. golünü attı! 22:16