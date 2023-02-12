Haberler Basketbol Arnavutluk - Türkiye: 48-98 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arnavutluk - Türkiye: 48-98 (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023 Elemeleri D Grubu son karşılaşmasında deplasmanda Arnavutluk'u 98-48'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 20:48 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 21:07
Arnavutluk - Türkiye: 48-98 (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023 Elemeleri D Grubu son maçında Arnavutluk'u 48-98 mağlup etti. EuroBasket'e gitmeyi garantileyen ay-yıldızlılar bu maçın ardından 5 galibiyete ulaştı ve grubu lider tamamladı. Arnavutluk ise 6'ncı maçından da mağlubiyet ile ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN AYRINTILAR

Salon: Dhimitraq Goga

Hakemler: Milosav Kaludjerovıc, Tomi Panov, Xhelal Mumını

Arnavutluk: Qosja 12, Lugaj 2, Lalaj 6, Dishnica 6, Mala, Baraj 3, Rreshpja 12, Gjoni, Memushi, Palko 2, Verri 3, Pellumbi 2

Türkiye: McCowan 19, Tilbe 12, Sevgi 3, Pelin 8, Asena 5, Gökşen 7, Elif Bayram 7, Selin 5, Derin 3, Feride, Sinem 11, Elif İstanbulluoğlu 18

1. Periyot: 16-26

İlk Yarı: 28-54

3. Periyot: 44-78

Maç Sonu: 48-98

DİĞER
Son dakika deprem haberleri: Hatayspor'un yıldızının depremden nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! İlginç detay...
Fahriye Evcen’den duygu yüklü paylaşım! Her satırı yürek sızlattı! “Tüm dünya bir araya gelse onun yerini tutamayacak...”
Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı
İspanya'da depremzedeler için özel maç!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nilay Aydoğan'dan acı haber
Işıl Alben şampiyon formasını satışa çıkardı!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri deplasmanda farklı kazandı! Potanın Perileri deplasmanda farklı kazandı! 20:48
Depay attı Atletico Madrid kazandı! Depay attı Atletico Madrid kazandı! 20:12
Hertha Berlin evinde farklı kazandı! Hertha Berlin evinde farklı kazandı! 19:45
Lille David'le güldü! Lille David'le güldü! 19:25
ManU deplasmanda galip! ManU deplasmanda galip! 19:23
Josef'ten depremzedelere destek! Josef'ten depremzedelere destek! 19:01
Daha Eski
Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı Valencia'nın talipleri bitmiyor! O takımlar açıklandı 18:49
Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! Uğurcan Çakır: Destekler sürmeli! 18:21
Djokovic'ten destek mesajı Djokovic'ten destek mesajı 18:11
Enes Ünal golünü attı Türkiye’yi unutmadı! Enes Ünal golünü attı Türkiye’yi unutmadı! 18:08
Toulouse 3 golle galip! Toulouse 3 golle galip! 17:36
Başakşehir'den Uğur Kurt için taziye mesajı Başakşehir'den Uğur Kurt için taziye mesajı 17:06