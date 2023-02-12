Arnavutluk - Türkiye: 48-98 (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2023 Elemeleri D Grubu son maçında Arnavutluk'u 48-98 mağlup etti. EuroBasket'e gitmeyi garantileyen ay-yıldızlılar bu maçın ardından 5 galibiyete ulaştı ve grubu lider tamamladı. Arnavutluk ise 6'ncı maçından da mağlubiyet ile ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN AYRINTILAR

Salon: Dhimitraq Goga

Hakemler: Milosav Kaludjerovıc, Tomi Panov, Xhelal Mumını

Arnavutluk: Qosja 12, Lugaj 2, Lalaj 6, Dishnica 6, Mala, Baraj 3, Rreshpja 12, Gjoni, Memushi, Palko 2, Verri 3, Pellumbi 2

Türkiye: McCowan 19, Tilbe 12, Sevgi 3, Pelin 8, Asena 5, Gökşen 7, Elif Bayram 7, Selin 5, Derin 3, Feride, Sinem 11, Elif İstanbulluoğlu 18

1. Periyot: 16-26

İlk Yarı: 28-54

3. Periyot: 44-78

Maç Sonu: 48-98