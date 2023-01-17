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TRANSFER HABERLERİ - Isaiah Whitehead Beşiktaş'ta!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Isaiah Whitehead'i renklerine bağladı. (BJK spor haberi)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 16:35
TRANSFER HABERLERİ - Isaiah Whitehead Beşiktaş'ta!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.

Sezona Ludwigsburg takımında başlayan Isaiah Whitehead, burada çıktığı 13 lig maçta 13,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 1,91 metre boyundaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşmada 11,5 sayı, 4,8 ribaunt ve 4 asist ortalamaları yakaladı.


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