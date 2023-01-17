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Bahçeşehir Koleji - Oostende basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Bahçeşehir ile Oostende karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bahçeşehir - Oostende maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:50
Bahçeşehir Koleji - Oostende basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. play-in turunda temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Belçika temsilcisi Oostende ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bahçeşehir Koleji - Oostende basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAHÇEŞEHİR - OOSTENDE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bahçeşehir - Oostende basketbol maçı 17 Ocak Salı günü saat 20:00'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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