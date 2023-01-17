Bahçeşehir Koleji - Oostende basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. play-in turunda temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Belçika temsilcisi Oostende ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bahçeşehir Koleji - Oostende basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAHÇEŞEHİR - OOSTENDE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bahçeşehir - Oostende basketbol maçı 17 Ocak Salı günü saat 20:00'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.