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Telekom Baskets 74-68 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets takımına 74-68 mağlup oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 00:06
Telekom Baskets 74-68 Bahçeşehir Koleji (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets takımına 74-68 mağlup oldu.

Bonn şehrindeki Telekom Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-10 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Telekom Baskets, final periyoduna 63-48 önde girdi. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Alman ekibi, sahadan 74-68 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçında 31 Ocak Salı günü deplasmanda Litvanya ekibi Rytas Vilnius'la karşılaşacak.


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