Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Galatasaray Nef'i 80-70 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Galatasaray galibiyetini değerlendirdi.



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçtan önce de maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Galatasaray Nef seyircisi önünde baskılı ve sert bir oyun oynadı. Genelde oyun kontrolümüzde gitti, zaman zaman geri düşsek de hep iyi reaksiyon verdik. İyi mücadele ettik ve çok iyi savunma yaptık. Larkin, bugün takımı çok iyi organize etti. Hem kendisi attı hem de topu doğru kişiyle buluşturarak, arkadaşlarını çok iyi oynattı. Bugünkü düzenli oyunumuzda Larkin'in bu oyun kuruculuğunun payı çok fazla. Herkes elinden geleni yaptı. Bazı oyuncularımız istediğimiz formda değil, Clyburn formsuz bir dönem geçiriyor ama o da mutlaka toparlayacaktır. Euroleague'de sayı krallığında ilk üçte olan bir oyuncu. Bugün tam olarak devreye giremedi. Erten Gazi oyuna girdiği dönemde çok iyi performans gösterdi. Dunston savunmada çok iyi iş yaptı, Larkin ile ikili oyunlarda hücumda etkiliydi. Şimdi Baskonia deplasmanına gidiyoruz. Bir kez daha gördük ki bu oyun tarzıyla oynamamız gerekiyor. Bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz. 10 sayıyla kazandığımız bir derbi maçından sonra, oyuncu ile antrenör arasında geçen konuşmalardan bahsetmeye çok gerek yok. Onu motive etmek için ikazlarımız oldu. Clyburn de çok ciddi efor sarf etti ama formsuzdu." ifadelerini kullandı.