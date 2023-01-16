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Liderden tam 100 sayı

Fenerbahçe, 5 oyuncusunun çift haneli skor yaptığı Bursa’da 100-84 kazanıp zirveyi bırakmadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Liderden tam 100 sayı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor'u 100-84 mağlup ederek, zirveyi bırakmadı. İlk periyodu 22-20, ikinci çeyreği de 58-43 üstün tamamlayan sarı-lacivertliler, skor avantajını korudu ve 3. periyodu da 80-60 önde bitirirken, karşılaşmadan 100-84 galip ayrılarak bu sezon 13 kez kazandı. Fenerbahçe'de Motley 15, Wilbekin 17, Hayes, 17, Melih 13 ve Guduric 13 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. İlk 5'te yer alan ve bu sezon 5. yenilgisini alan Bursa'da ise Onuralp'in 17 sayısı mağlubiyet engel olamadı.

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