Haberler Basketbol Frutti Extra Bursaspor 84-100 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frutti Extra Bursaspor 84-100 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 100-84 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 18:39
Frutti Extra Bursaspor 84-100 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in sayılarıyla 2'nci dakikayı 7-3 üstün geçti. Fenerbahçe Beko, Montley ve Hayes'in sayılarıyla karşılık buldu ve 6'ncı dakikada üstünlüğü eline geçirdi. İlk periyot sarı-lacivertli ekibin 22-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başlarında Frutti Extra Bursaspor skorda dengeyi kurdu. 13'üncü dakikada skor 31-31 oldu. Hücumda baskıyı arttıran Fenerbahçe Beko, 16'ncı dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve farkı bir anda 35-45'e çıkardı. Yeşil-beyazlı takımı oyundan düşüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 58-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyotuna 80-60 skor avantajıyla gitti.

Son çeyrekte açılan farkla beraber oyunda kontrolü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, deplasmanda rakibini mağlup ederek karşılaşmadan 100-84 galip ayrıldı.
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