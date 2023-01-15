Frutti Extra Bursaspor 84-100 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İkinci çeyreğin başlarında Frutti Extra Bursaspor skorda dengeyi kurdu. 13'üncü dakikada skor 31-31 oldu. Hücumda baskıyı arttıran Fenerbahçe Beko, 16'ncı dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve farkı bir anda 35-45'e çıkardı. Yeşil-beyazlı takımı oyundan düşüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 58-43 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyotuna 80-60 skor avantajıyla gitti.
Son çeyrekte açılan farkla beraber oyunda kontrolü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, deplasmanda rakibini mağlup ederek karşılaşmadan 100-84 galip ayrıldı.
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